Главная задача – помочь предприятию получить дополнительные энергетические мощности, что позволит создать до 50 новых рабочих мест и запустить новые линии.

Александр Авдеев оценил перспективы развития вязниковского предприятия нетканых материалов. Он осмотрел технологические линии, которые позволяют ежегодно производить более 7 млн погонных метров полотна.Вязниковская фабрика – лидер российского рынка по переработке короткого льняного волокна, выпуску льняных и полульняных нетканых полотен. Здесь также производятся материалы из синтетических волокон, джута, хлопка, кокосовой койры, морских водорослей и технической конопли.«Мы используем все инструменты поддержки обладминистрации: лизинг, гарантии, льготные кредиты. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество для запуска двух инвестпроектов, которые предусматривают открытие новых площадок по выпуску геотекстиля и белёных конопляных волокон для наполнения подушек и одеял», – сообщил гендиректор Сергей Радкевич.За последние годы в цехах созданы высокопроизводительные мощности по выпуску нетканых полотен. Внедрены новые технологии иглопрошивания и термоскрепления волокон, оборудовано разволокнительное производство. Линейка продукции используется в швейной, обувной, мебельной, пищевой, автомобильной, сталепрокатной, кабельной и строительной отраслях, а также в быту.«Главная задача – помочь получить дополнительные энергетические мощности, что позволит создать до 50 новых рабочих мест и запустить новые линии», – резюмировал врио губернатора по итогам поездки.