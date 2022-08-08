На днях в первый рейс отправился поезд № 63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург формирования...

На днях в первый рейс отправился поезд № 63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).Запуск нового поезда даст возможность улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания населения, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма.В состав поезда включены комфортабельные одноэтажные вагоны СВ, купейные вагоны, а также вагон с местами для сидения. Благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч время поездки по данному маршруту сокращается в сравнении с другими пассажирскими поездами на несколько часов.Поезд будет курсировать через день (за исключением некоторых дат). В пути предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал), сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.В целях развития внутреннего железнодорожного туризма Куйбышевский филиал АО «ФПК» совместно с шестью регионами, через которые проходит маршрут поезда, оформили внутреннее пространство вагонов изображениями знаковых достопримечательностей Самарской области, Нижегородской области, Владимирской области, Московской области, Ленинградской области и Республики Мордовия.А отсканировав QR-код, пассажиры смогут получить дополнительную информацию о том или ином регионе. Каждый вагон посвящен одному из перечисленных субъектов. Владимирская область представлена в вагоне № 2.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.