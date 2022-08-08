В Москве скончалась пассажирка иномарки.

Число жертв , произошедшей 30 июля в Загородном, увеличилось до четырёх человек. Пассажирка «Фольксвагена», водитель которого спровоцировал ДТП, скончалась в Москве.Первоначально пациентку доставили в реанимацию с тяжёлыми сочетанными травмами, ушибом головного мозга и перелом костей таза. Через три дня её перевезли в Центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Медики боролись за жизнь девушки ещё трое суток, но 6 августа она умерла.Напомним, что поздним вечером 30 июля владелец иномарки выехал на встречку, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в сторону Радужного. На момент происшествия в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров. В результате аварии погиб сам водитель легковушки и два его пассажира. Пострадали 9 человек, двоих госпитализировали в больницу.Добавим, что в автокатастрофе погибла чемпионка Европы по ушу .По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.