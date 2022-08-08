Многие любители грибной «охоты» отмечают, что июль и начало августа выдались на удивление жаркие:...
Многие любители грибной «охоты» отмечают, что июль и начало августа выдались на удивление жаркие: ни лисичек вам, ни белых, ни подберезовиков. Лето засушливое, дождей мало, а это значит, что «не сезон», нужно ждать 2023 год. Остались, мол, владимирцы без грибных супчиков и шкварчащей жаровни.
Правда, корреспонденту ГТРК «Владимир» все же удалось пообщаться с двумя бывалыми, которые даже в такое жаркое лето умудрились «поохотиться» на славу. Где и как? Рассказали сами грибники.
Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год
«Грибов мало, но есть секретные места!»
Андрей Бойцов, город Муром:
- Да, многие в этом году жалуются, что грибов очень мало, либо совсем нет. Пожалуй, соглашусь. Всегда слежу за появлением постов в интернет-группах Владимирской и Нижегородской областей, а также заглядываю на рынок. Как правило, если грибы появились в продаже, значит можно и самому ехать на поиски. Места у всех свои – секретные. Могу лишь сказать, что во Владимирской области это 10-15 минут езды от города, а в Нижегородской - 35-40 минут.
За грибами начал ездить еще с детства. Бабушка и дедушка всегда брали с собой в лес и приучали к сбору грибов - ягод, а также учили тому, как ориентироваться в лесу. Случаев было много разных: в детстве, например, попал в болото, после чего пару лет боялся чащи. А однажды набрел на рой диких ос, «заработал» себе 11 укусов, благо родители научены - сразу антигистаминные препараты дали, все обошлось. Правда, целую неделю пришлось спать на одном боку.
Грибные места, как правило, у меня постоянные и проверенные временем, но так случилось, что в прошлом году зашли в лес, а там белых грибов видимо-невидимо! Так я отметил новую точку геопозиции в своем навигаторе, сохранил её. И в этом году туда же отправился. Таким образом снова нашел много крепких грибков. Вот такой простой секрет.
Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год
Это интересно!
Для грибников есть специальные мобильные приложения, например, с функциями определения грибов по фото или картой грибника с точкой возврата по маршруту. Попробуйте поискать их и изучить на своем телефоне. Очень удобно в современных реалиях.
Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год
Как уже и говорил, собираю грибы во Владимирской области, в Муромском и Селивановском районах. Любим и Нижегородская область, Навашинский район. Везде лес разный: где-то преимущество березовый, с невысокой травой, а где-то смешанный на болотах.
За грибами и один езжу, и с сыном Максимом (прим.ред. - на первом фото материала), но чаще со всей семьей, потому так появляется возможность найти больше грибов, сделать заготовки на зиму. Во мховом лесу и болотистой местности растут белые с бурыми шляпами и мощными ножками, а в березовом, как правило, желто-коричневые.
Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год
Личных рекордов по сбору не отмечал, мы просто с хорошим настроением едем в лес и набираем по целому багажнику грибочков! Маринуем их, сушим, морозим, а также котлеты из них делаем. Когда очень много выходит, то угощаем родных и знакомых.
Для тех, кто огорчается, что не находит грибов в этом году, совет – отмечайте проверенные места в своем смартфоне, ну или ждите осенний сезон. Возможно, и дожди придут, август только начался.
Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год
«Искать нужно правильно: увидел гриб – не рви…»
Александр Балакирев, поселок Тюрмеровка, Судогодский район:
- Родился и живу я в Судогодском районе. У нас места считаются грибными. Вся семья знает секреты поиска и заготовок на зиму. Да, в этом году с грибами, как говорится, «не густо», а в прошлом было много груздей, рыжиков и маслят. Лисичек, увы, мало, а жаль. Они очень вкусные и, кстати, долго хранятся, после того, как их сорвешь. Сложно отравиться.
Собираю грибы обычно там же, где и проживаю. Какие-то места жена показала, какие-то сам для себя открыл и запомнил, каждый год к ним возвращаюсь. Лисичку собираю только ореховую, она растет в тени, где ходят дикие животные: лось и кабан. Собственно, животные землю удобряют, а там вырастают лисички с толстенной ножкой, как у белого гриба.
Фото из личного архива Александра Балакирева, 2022 год
Секрет подобных мест мне открыл отец еще в детстве. Он и рассказал: как правильно грибы собирать. Например, если вы находите белый, то не рвите его сразу. Остановитесь, поставьте около него корзинку, осмотрите местность вдаль и по кругу. Рядом обязательно покажутся и другие грибы, вот их вы собирайте. Только когда убедитесь, что больше ничего нет, срезайте ваш первый гриб. Сейчас этому важному правилу я и своих детей учу.
Фото из личного архива Александра Балакирева, 4 килограмма лисичек, 2022 год
На заметку!
Традиционно грибными местами во Владимирском регионе считаются:
Александровский район (преобладают подберезовики, маслята, подосиновики)
Юрьев-Польский район (преобладают подберезовики и белые)
Суздальский район (преобладают белые, подберезовики, лисички, маслята)
Камешковский район (преобладают маслята и подберезовики)
Ковровский район (преобладают маслята, подосиновики, подберезовики)
«Народные» грибные места Владимирского региона:
! Лес микрорайона Оргтруд (Владимир)
! Бор в Байгушах (Судогодский район)
! Лес деревни Шепелево (Судогодский район)
! Лес села Спасское (Владимир)
! Леса деревни Мошок (Судогодский район)
! Леса вокруг поселков Андреево и Болотский (Судогодский район)
Это должен знать каждый!
- Следует собирать только известные вам грибы.
- Можно срезать только здоровые грибы, забудьте про червивые, трухлявые и переросшие – они могут нанести вред вашему здоровью.
- Срезать грибы следует аккуратно ножом, чтобы не повредить грибницу, тогда и в следующем году это место точно вас порадует даже в «не сезон».
Автор текста: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»
Фото из личного архива Андрея Бойцова и Александра Балакирева