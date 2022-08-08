Многие любители грибной «охоты» отмечают, что июль и начало августа выдались на удивление жаркие:...

Многие любители грибной «охоты» отмечают, что июль и начало августа выдались на удивление жаркие: ни лисичек вам, ни белых, ни подберезовиков. Лето засушливое, дождей мало, а это значит, что «не сезон», нужно ждать 2023 год. Остались, мол, владимирцы без грибных супчиков и шкварчащей жаровни.Правда, корреспонденту ГТРК «Владимир» все же удалось пообщаться с двумя бывалыми, которые даже в такое жаркое лето умудрились «поохотиться» на славу. Где и как? Рассказали сами грибники.Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год«Грибов мало, но есть секретные места!»Андрей Бойцов, город Муром:- Да, многие в этом году жалуются, что грибов очень мало, либо совсем нет. Пожалуй, соглашусь. Всегда слежу за появлением постов в интернет-группах Владимирской и Нижегородской областей, а также заглядываю на рынок. Как правило, если грибы появились в продаже, значит можно и самому ехать на поиски. Места у всех свои – секретные. Могу лишь сказать, что во Владимирской области это 10-15 минут езды от города, а в Нижегородской - 35-40 минут.За грибами начал ездить еще с детства. Бабушка и дедушка всегда брали с собой в лес и приучали к сбору грибов - ягод, а также учили тому, как ориентироваться в лесу. Случаев было много разных: в детстве, например, попал в болото, после чего пару лет боялся чащи. А однажды набрел на рой диких ос, «заработал» себе 11 укусов, благо родители научены - сразу антигистаминные препараты дали, все обошлось. Правда, целую неделю пришлось спать на одном боку.Грибные места, как правило, у меня постоянные и проверенные временем, но так случилось, что в прошлом году зашли в лес, а там белых грибов видимо-невидимо! Так я отметил новую точку геопозиции в своем навигаторе, сохранил её. И в этом году туда же отправился. Таким образом снова нашел много крепких грибков. Вот такой простой секрет.Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 годЭто интересно!Для грибников есть специальные мобильные приложения, например, с функциями определения грибов по фото или картой грибника с точкой возврата по маршруту. Попробуйте поискать их и изучить на своем телефоне. Очень удобно в современных реалиях.Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 годКак уже и говорил, собираю грибы во Владимирской области, в Муромском и Селивановском районах. Любим и Нижегородская область, Навашинский район. Везде лес разный: где-то преимущество березовый, с невысокой травой, а где-то смешанный на болотах.За грибами и один езжу, и с сыном Максимом (прим.ред. - на первом фото материала), но чаще со всей семьей, потому так появляется возможность найти больше грибов, сделать заготовки на зиму. Во мховом лесу и болотистой местности растут белые с бурыми шляпами и мощными ножками, а в березовом, как правило, желто-коричневые.Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 годЛичных рекордов по сбору не отмечал, мы просто с хорошим настроением едем в лес и набираем по целому багажнику грибочков! Маринуем их, сушим, морозим, а также котлеты из них делаем. Когда очень много выходит, то угощаем родных и знакомых.Для тех, кто огорчается, что не находит грибов в этом году, совет – отмечайте проверенные места в своем смартфоне, ну или ждите осенний сезон. Возможно, и дожди придут, август только начался.Фото из личного архива Андрея Бойцова, 2022 год«Искать нужно правильно: увидел гриб – не рви…»Александр Балакирев, поселок Тюрмеровка, Судогодский район:- Родился и живу я в Судогодском районе. У нас места считаются грибными. Вся семья знает секреты поиска и заготовок на зиму. Да, в этом году с грибами, как говорится, «не густо», а в прошлом было много груздей, рыжиков и маслят. Лисичек, увы, мало, а жаль. Они очень вкусные и, кстати, долго хранятся, после того, как их сорвешь. Сложно отравиться.Собираю грибы обычно там же, где и проживаю. Какие-то места жена показала, какие-то сам для себя открыл и запомнил, каждый год к ним возвращаюсь. Лисичку собираю только ореховую, она растет в тени, где ходят дикие животные: лось и кабан. Собственно, животные землю удобряют, а там вырастают лисички с толстенной ножкой, как у белого гриба.Фото из личного архива Александра Балакирева, 2022 годСекрет подобных мест мне открыл отец еще в детстве. Он и рассказал: как правильно грибы собирать. Например, если вы находите белый, то не рвите его сразу. Остановитесь, поставьте около него корзинку, осмотрите местность вдаль и по кругу. Рядом обязательно покажутся и другие грибы, вот их вы собирайте. Только когда убедитесь, что больше ничего нет, срезайте ваш первый гриб. Сейчас этому важному правилу я и своих детей учу.Фото из личного архива Александра Балакирева, 4 килограмма лисичек, 2022 годНа заметку!Традиционно грибными местами во Владимирском регионе считаются:Александровский район (преобладают подберезовики, маслята, подосиновики)Юрьев-Польский район (преобладают подберезовики и белые)Суздальский район (преобладают белые, подберезовики, лисички, маслята)Камешковский район (преобладают маслята и подберезовики)Ковровский район (преобладают маслята, подосиновики, подберезовики)«Народные» грибные места Владимирского региона:! Лес микрорайона Оргтруд (Владимир)! Бор в Байгушах (Судогодский район)! Лес деревни Шепелево (Судогодский район)! Лес села Спасское (Владимир)! Леса деревни Мошок (Судогодский район)! Леса вокруг поселков Андреево и Болотский (Судогодский район)Это должен знать каждый!- Следует собирать только известные вам грибы.- Можно срезать только здоровые грибы, забудьте про червивые, трухлявые и переросшие – они могут нанести вред вашему здоровью.- Срезать грибы следует аккуратно ножом, чтобы не повредить грибницу, тогда и в следующем году это место точно вас порадует даже в «не сезон».Автор текста: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Андрея Бойцова и Александра Балакирева