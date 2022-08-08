Облизбирком сегодня проведет жеребьевку эфирного времени. По законодательству государственные...

Облизбирком сегодня проведет жеребьевку эфирного времени.По законодательству государственные теле- и радиоканалы обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам бесплатное эфирное время для участия в дебатах и размещения агитационных материалов. Во Владимирской области на досрочных губернаторских выборах площадкой для политических дискуссий станут три средства массовой информации, в том числе ГТРК "Владимир". Мы вещаем в эфире телеканалов "Россия1" и "Россия24", "Радио России" и на "Маяке".