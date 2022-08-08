И сейчас о ещё одном историческом месте и событии, где главные роли сыграли Крейсер Аврора и наш...

И сейчас о ещё одном историческом месте и событии, где главные роли сыграли Крейсер Аврора и наш земляк Александр Белышев. Он родился 6 августа 1893 года.25 октября 1917 г. Знаменитый залп легендарной Авроры. Символом революции в те дни был даже не сам корабль, а прежде всего его матросы. На капитанском мостике судна стоял наш земляк - Александр Викторович Белышев. Это тот самый моряк, под чьим руководством крейсер был приведен в боевое состояние и подошел к Николаевскому мосту для поддержки восставших.-Я это вспоминаю как сейчас. Отдается команда: «Носовое-огонь! По-зимнему пли...» Правда это был сигнал и предупреждение временному правительству, что пушка Авроры похоронит их. Нам с Невы было слышно.. Наши войска пошли на штурм Зимнего.Александру Белышеву было 7 лет, когда Аврора была спущена на воду. До своего исторического выстрела крейсер уже успел стать участником русско-японской войны, сражения при Цусиме, Первой Мировой - рассказывает Александр Николаевич Шибаев. Он собирает и хранит реликвии, связанные с историей Мальцовского ремесленного училища - ныне Владимирского авиамеханического колледжа. До 90- х годов колледж носил имя Александра Белышева. Именно здесь будущий комиссар Авроры получил свою путевку в жизнь. И всегда с особой теплотой говорил, что училище сделало его настоящим человеком.Александр Шибаев преподаватель, заведующий музеем "Владимирского авиамеханического колледжа ":-Сам он уроженец деревни Клетнёво. Шуйского уезда Владимирской губернии. Поступает к нам у учебное заведение в 1908 года, когда ему было 15 лет. В 1913 году он его заканчивает и сразу был призван на Балтийский флот. В Кронштадте он заканчивает школу машинистов. И был направлен на службу в крейсер Аврора.Основу флота всегда составляли грамотные люди. Это была очень интеллектуальная среда, несмотря на то, что матросы были представителями рабоче-крестьянского класса. Александр Николаевич показывает памятные копию свидетельства об окончании училища Александра Белышева и групповую фотографию выпускников 1913 года . Вот он, курносый юноша, интеллигентного вида. И никакого революционного пламени во взоре. Он получил специальность машинно- сборочного подмастерья и возглавил впоследствии машинную команду крейсера.Александр Шибаев преподаватель, заведующий музеем "Владимирского авиамеханического колледжа ":- В Февральские дни революции 1917 его избирают председателем судового комитета крейсера Аврора. А команда насчитывала до 600 человек. И он был руководителем всей этой большой команды.После революции Александр Викторович работал на хозяйственных и административных должностях. В Великую Отечественную прокладывал "Дорогу жизни" в блокадный Ленинград. Его имя вошло в энциклопедии и учебники. О нем снимали фильмы. В 1965 году на экраны страны вышла двухсерийная картина "Залп Авроры", где Александр Викторович выступил в качестве консультанта. Его образ на экране воплотил Кирилл Лавров. Но по запискам съемочной группы, сам Белышев мечтал, чтобы его сыграл красавец Олег Стриженов, фильм Овод с его участием в те годы был уж очень популярен. К сожалению, фильм " Залп Авроры " с блестящим актерским составом так и не был оцифрован , поэтому не попал ни на телеэкраны, ни в интернет.Александр Шибаев преподаватель,,заведующий музеем "Владимирского авиамеханического колледжа ":- С Белышевым мы поддерживали отношения. Наши студенты выезжали на крейсер Аврора в 70-е годы. Встречались с командой. Получали интересные сувениры.Среди них- фото Авроры 70-х и бескозырка. В память о том путешествии. Копия корабля- уже подарок музею от кружка владимирского Дворца пионеров. А эти 2 бюста " глашатая революции" сделаны известным владимирским скульптором-керамистом Виктором Саврасовым, тоже выпускником Мальцовского училища. В музее авиамеханического колледжа по-прежнему жива память о первом комиссаре революционной Авроры.Татьяна Воронцова. Егор Герасимов . Вести — Владимир.Видео: youtube.com "Октябрьская революция . Штурм Зимнего", youtube.com "Белышев А.В. о подготовке крейсера "Аврора" и экипажа к восстанию, youtube.com 1964 г. Съемки фильма "Залп Авроры"