Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу...

Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Московской области в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.Примечательно, что обвиняемый уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Но не имея на то лицензии, в помещении магазина, расположенного в СНТ «Заречье» Петушинского района, осуществлял розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукцией с содержанием этилового спирта (этанола) 40% об.Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме.Уголовное дело направлено мировому судье.Фото https://www.pxfuel.com/