В РЖД объявили, что с 5 августа между Самарой и Санкт-Петербургом начал курсировать новый...

В РЖД объявили, что с 5 августа между Самарой и Санкт-Петербургом начал курсировать новый скоростной поезд. Его запустили вместо отмененного "Стрижа".Из Самары поезд будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в северную столицу в 21:10 тех же суток. В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по четным датам и прибывать в Самару в 21:00 следующего дня. Общее время в пути составит 20 часов 50 минут.В пути предусмотрены остановки на станциях: Москва (Восточный вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань."В составе поезда – купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами".Фото: Дарья Некрасова