Его расследование руководитель Следственного Управления Антон Кулаков взял под личный контроль. О...

Его расследование руководитель Следственного Управления Антон Кулаков взял под личный контроль. О деталях резонансной драки- Мария Платанюк.Это видео "взорвало" соцсети. В объективе - сотрудники ГИБДД при исполнении и те, кто нарушил закон. На часах - 5 утра.– Ты объясни, в чем проблема, лох? Объясни в чем проблема. - Ты сейчас по уголовной статье сядешь. И сяду...Водителя "Лексуса" полицейские остановили в самом центре Владимира. Накануне он избил одного из жителей. Законные требования инспекторов молодой человек игнорировал. От медосвидетельствования он отказался.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:– Во время составления протокола к инспекторам подошли знакомые водителя, которые стали проявлять агрессию в отношении сотрудников полиции. В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности.В ход от "группы поддержки" пошли кулаки, агрессия и отборная брань.Один из участников конфликта, что называется, пошел ва-банк. Уверяя, его аргументы - "железны".– Я тебе что -то плохое делал... Ты знаешь, кто я?Сейчас стражи порядка устанавливают личности и местонахождение всех участников инцидента.По факту применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД региональным Управлением Следственного Комитета возбуждено уголовное дело.– Следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной и объективной картины произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя Следственного Управления.Задержание дебоширов - вопрос времени.Мария Платанюк."Вести-Владимир"