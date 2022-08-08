В нынешние выходные специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» отметились участием в программе одной из новых туристических площадок.

В нынешние выходные специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» отметились участием в программе одной из новых туристических площадок. С 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ в павильоне № 55 состоялся Российский туристический форум «Путешествуй!». Его организует Фонд Росконгресс при участии Федерального агентства по туризму, ВДНХ, при поддержке Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России. В первую очередь он был адресован представителям власти и бизнеса, ведущим экспертам и создателям инновационных цифровых сервисов с целью обсуждения развития отрасли туризма и обмена уже имеющимся опытом.Были представлены огромные возможности российских регионов - от известных и топовых маршрутов до необычных форматов путешествий, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и эко-походы, образовательный, медицинский туризм и многое другое.Музей презентовал свой эксклюзив: «Иванов день», уже актуальные образовательные программы, предложения по «Пушкинской карте» и весь турпродукт ярким информационном видео, который традиционно привлекает внимание посетителей. И, конечно, пользовались популярностью красочные каталоги, буклеты, флаеры и «раскладушки» с самой полной информацией о музее. Обозначились памятным сувениром и вопросом в историческом квесте (его предлагал всем желающим ТИЦ Владимирской области). Непростую реальность музей старается использовать: проявляем гибкость в ценовой политике, сохраняя отношения с давними партнерами, и ориентируемся на продвинутого и взыскательного самостоятельного путешественника. В топе особого интереса «Слободы... » - молодежь. Уже анализируем поездку, изучаем пожелания потенциальных гостей. Выставка – это шанс, который музей всегда использует максимально. Следующий выезд в сентябре на популярном тур-форуме «Отдых».