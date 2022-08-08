Среди них: пятеро взрослых и один ребёнок.

За минувшие выходные дни на водоёмах Владимирской области погибли еще шесть человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального МЧС.В пятницу, 5 августа, на затоне «Гидромуть» в Коврове утонул мужчина 1987 года рождения. Он отдыхал на берегу с друзьями. В какой-то момент пошёл купаться и начал тонуть. Очевидцы вытащили из воды уже мёртвого человека. В инциденте разбираются сотрудники МВД.В тот же день несчастный случай произошёл в городке Сергиев Посад-15 Александровского района. В местном карьере утонул мужчина 1971 года рождения.Завершилась пятница в Муроме. СУ СК по Владимирской области проводит проверку.На следующий день в Кольчугине мужчина 1988 года рождения нырнул в реку Пекшу и погиб. На место выехали собинские спасатели, которые достали его тело на поверхность.В воскресенье . Одному из них было 59 лет. Личность второго сейчас устанавливается.Всего с начала купального сезона в регионе выловили более 30 трупов.