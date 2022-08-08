Кикшеринговые сервисы - те, что сдают в аренду электрические самокаты - тестируют новые технологии...

Кикшеринговые сервисы - те, что сдают в аренду электрические самокаты - тестируют новые технологии безопасности. Система сможет замедлять или даже блокировать транспортное средство с двумя пассажирами "на борту".Производители напоминают: самокат предназначен для одного человека. Катание вдвоем, тем более с ребенком - небезопасно. Дети плохо держат равновесие и на самокате им не за что держаться, поэтому такая прогулка чревата травмами. Скорость движения на арендованных электросамокатах уже ограничена, пытаться разогнаться больше нет смысла. Прыгать через препятствия и передвигаться по проезжей части тоже запрещено. Не рекомендуется кататься в дождь, с тяжелыми сумками. И в поездку, конечно, рекомендуется надевать шлем. Он защитить от тяжелых последствий во время падения.