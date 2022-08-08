От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Яркие сетевые кадры...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Яркие сетевые кадры минувшей недели - в обзоре моей коллеги Марии Платанюк.Миг-29 в Киржаче, яркие кадры торжеств в честь "крылатой пехоты", полет на Судогдой, шоу барабанов в Гороховце и суперсом. Яркое сетевое в одном обзоре- прямо сейчас."Подслушано Кольчугино" Начнем с происшествий. В Подслушано Кольчугино в объектив попал пожар на улице Пирогова."AlexAutoLive" ДТП по дороге в Карабаново. Машина улетела в кювет и врезалась в дерево. И здесь же, в АлексАвтоЛайф- тревожный экологический сигнал. Андреевская плотина. На воде по всему периметру разлито неизвестное вещество. Везде объявления- "Купание запрещено", пишут читательница."Подслушано Мстера" В соцсетях появились снимки с федеральной трассы М-7. Под Вязниками кирпичи, выпавшие из прицепа грузовика, стали причиной затора.ДиаДетки Владимирской области вновь просят обеспечить маленьких пациентов с диабетом системами непрерывного мониторинга сахара в крови.В Подслушано во Владимире- жалоба на неработающие электронные табло на остановках."Подслушано во Владимире" Возможно, они тоже плавятся из-за жары. А в Кольчугинском сообществе - фот от Павла Гусева. Устраните недочеты в парке. В Александрровском паблике- благодарности пост. Спасибо, что на Ново-Стрелецком проезде "отсыпали" дорогу.В Киржач онлайн - советский истребитель МиГ-29. Самолет доставили в Киржач с помощью спецтехники. После ремонта истребитель доставят в музейно-мемориальный комплекс на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. МИГ установят на специальный постамент.В соцсетях региона "разлилась синева по погонам". Кадры одного из главных праздников минувшей недели- Дня ВДВ. ВотСудогодский район. Видео от Судогда ТВ. В Судогде на аллее памяти прошел праздничный митинг.А это Кольчугино. Салют ко Дню ВДВ. Видео от Анастасии Рамазановой.Также в сетях - послесловие и ко Дню военно-морскогоф лота. Судогодские моряки организовал праздничный пробег от Судогды до Суздаля. Пробег был организован "Боевым братством".А это день ВМФ в Муроме. У видео- почти 25 тысяч просмотров. Видео от Юры Амозова.Также в паблике- вид на Судогду с высоты птичьего полета. Чтобы взлететь, достаточно посмотреть это видео, пишут в сообществе.Послевкусие Дня города в Гороховце. Напомним, город отметил свой 854-ый день рождения. Здесь и музыкальный марафон от духового оркестра из Вязников. И шоу барабанов.Во владимирском паблике- ретро-видео. Владимирский политехнический институт. Год 1981-ый.Александровская слобода готовится отметить день рождения Ивана Грозного. И напоминают: без удалых конников не обойдется.В Кольчугинском паблике- водные пейзажи. Как напоминание- лето уже на исходе. Оно пролетает незаметно.Во владимирском Подслушано- позитивное объявление. "Забери улыбку". А в Подслушано в Гусе- забавное видео под названием "Воспитанный гусь".Здесь же- вот такой ручной голубь из Гусь- Хрустального. Сидит, ждет хозяина. А в "Природа Владимирской области"- встреча с горлицей в Юрьеве-Польском. Птица занесена в Красную книгу.В Подслушано в Муроме- летние суперуловы. Сом килограммов на 60. Фото Алексея Епишкина. В прогулку по окским просторам приглашает и Марина Уварова.