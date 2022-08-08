Стало известно о еще одной жертве трагедии, разыгравшейся на дороге в районе Загородного...

Стало известно о еще одной жертве трагедии, разыгравшейся на дороге в районе Загородного парка.Напомним, 30 июля в 21.20 в районе Загородного парка областного центра иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. В салоне находилось около 40 пассажиров.Водитель "Пассата" и два его пассажира погибли на месте. Третий пассажир иномарки и одна из пассажирок автобуса в больнице. 7 пасажиров автобуса получили ссадины и ушибы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.Четвертую пассажирку легковушки пытались вывести из комы в институте нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Но спасти ее жизнь не удалось.Также в этой аварии погибла чемпионка Евгения Степанова, воспитанница Федерации ушу Владимирской области, мастер спорта международного класса, член российской сборной по ушу.Евгении Степановой было всего 24 года. Злополучным вечером она вместе с подругой ехала на заднем сиденье машины, которая врезалась в автобус.