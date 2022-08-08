Во Владимире Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 6 августа у рестобара «Пятница». Видео событий той ночи

Во Владимире Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 6 августа у рестобара «Пятница». Видео событий той ночи прогремели в социальных сетях. В региональном УМВД рассказали, что к полицейским обратился сильно избитый 35-летний владимирец. Мужчина назвал приметы нападавшего, по ним сотрудники органов нашли 23-летнего