Накануне черно-белые в рамках Первенства России встретились с ивановской командой. Игра проходила...

Накануне черно-белые в рамках Первенства России встретились с ивановской командой. Игра проходила на поле соперника. "Торпедо" вновь потерпело неудачу. Счет 4:0 оказался в пользу "Текстильщика".В настоящее время "Торпедо" находится на 11 строчке в турнирной таблице. Следующий матч назначен на 10 августа, в Орехово-Зуево. Наши футболисты встретятся с местным футбольным клубом "Знамя труда".Фото: https://fc-tv.ru/