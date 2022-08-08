Соболезнования родным и близким выразили городские и районные власти.

В Александровском районе похоронили 46-летнего старшего сержанта, погибшего на Украине. Соболезнования родным и близким выразили городские и районные власти.Он родился в 21 ноября 1975 года в Гороховце. В 1995 году участвовал в боях на территории Чечни. С 1995 по 2014 годы служил во вневедомственной охране. После ухода на пенсию трудился в «Водоканале» города Карабаново.Командир разведотделения Владимир Лисицын отправился служить по контракту 6 июля, а уже 29 июля погиб в Изюмском районе Харьковской области. В последний путь солдата проводили в городе Карабаново. У него остались сын и дочь.