Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 10 часов вечера. По предварительной...

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 10 часов вечера.По предварительной информации регионального УМВД, у населённого пункта Новоалександрово водитель 2003 г.р., управляя автомобилем «Хендай», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ауди», за рулём которого находился мужчина 1985 г.р.В результате аварии погибли водители обоих иномарок, а также пассажир «Ауди», мужчина 1982 г.р. В медицинское учреждение направлен пассажир «Хендай» 1997 г.р.По факту ДТП в настоящее время проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Фото: Подслушано во Владимире