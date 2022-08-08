Вкусный и веселый гастрономический Праздник ухи на Клязьме отгремел в Камешковском районе. О...

Вкусный и веселый гастрономический "Праздник ухи на Клязьме" отгремел в Камешковском районе. О самых ярких моментах праздника- Любовь Клюквина.У камешковского праздника в деревне Суслово свой аромат: дымка, свежепойманной речной рыбы, овощей и пряностей. Угощают повсюду! В приготовлении самой вкусной ухи состязаются 7 команд из Селивановского, Юрьева-Польского, Камешковского районов, Радужного.– Бросил рыбу и жди. Главное, чтоб в уже дымочек чувствовался. Рыбка она увар свой даст любая. А самое главное в конце, чтоб уха приготовилась.У "Ухаедов" секрет в поцелуях, у самой поющей команды "Во!" - в изобилии. В рецепте - 8 видов рыбы из Колпи.Делегация Селивановского района:– Владимирский край самый дружелюбный, гостеприимный. Ну как мы не приедем к своим соседям и не примем участие в таком замечательном мероприятии? Вообще-то мы даже не раздумывали ни капли. Получили приглашение и сразу сказали все, Волосатовское сельское поселение у нас точно примет участие со своей вкусной ушицей, потому что..– Весь район мы уже накормили.Место проведения - земля Второвского муниципального образования - самая многоводная территория района. Идея "Праздника ухи на Клязьме" возникла еще десятилетие назад. Сейчас это уже не гулянка "для своих", а масштабный праздник-символ.– Наш девиз - Мы ловим рыбу на обед и даже там, где ее нет.Оценивает команды серьезное жюри: от замглавы администрации района до президента рестораторов области.Дмитрий Лызлов, врио первого замгубернатора Владимирской области:– Праздник семейный, добрый, в нем, мне кажется, сочетается и состязательность, и традиции, и кулинарное искусство.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:– Желаем хорошо провести время, получить комплекс эмоций только положительных и, конечно же, отведать все, что мы приготовим. С праздником!Кроме отменной ухи и шашлыка на полевой кухне, гостей праздника развлекали конкурсами, для них организовали концерт лучших творческих коллективов района, бесплатные спортивные интерактивы и подворья "рыбно-декоративного" творчества.Артем Исаев:– Есть где покушать, где что-то купить. Это очень круто, это просто прекрасно. Понимаете, вы оживили этим праздником все вот это пространство.Ольга Тарасова, глава муниципального образования Пенкинское:– Вообще все это создано для того, чтобы нам жилось лучше. Надо радоваться каждому мигу. Картошка, супы, тарелки - они никуда не уйдут, а жизнь... Радоваться жизни и оставаться молодой надо всегда.А лучшую уху, по мнению жюри, приготовили кулинары из "Клевой команды" Юрьев-Польского района.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести "Владимир"