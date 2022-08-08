В Коврове 34-летнюю местную жительницу обвиняют в присвоении денежных средств. Женщина, находясь...

В Коврове 34-летнюю местную жительницу обвиняют в присвоении денежных средств.Женщина, находясь на рабочем месте в одном из городских сетевых магазинов, неоднократно аннулировала кассовые операции по приобретению товаров. При этом обвиняемая использовала пароль другого сотрудника магазина, о чем он не знал.В течение дня контролер – кассир записывала суммы, а в конце рабочей смены забирала из кассы деньги. Таким образом, за месяц фигурантка незаконно присвоила себе в общей сложности более 12 000 рублей, сообщают в региональном УМВД.В ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный материальный ущерб.Фото https://www.pxfuel.com/