На водоеме в Коврове утонули двое мужчин 7 августа. Одного из них пытались реанимировать в течении 50 минут, рассказали в группе ВКонтакте «заметки спасателя». Около 15:00 спасателям сообщили,

На водоеме в Коврове утонули двое мужчин 7 августа. Одного из них пытались реанимировать в течении 50 минут, рассказали в группе ВКонтакте «заметки спасателя». Около 15:00 спасателям сообщили, что в воде утонул мужчина. Сотрудники ПСО достали его из воды и начали реанимацию. Почти целый час утонувшего пытались привести в чувства, а тем временем в воде