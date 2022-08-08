Мужчина признал вину в полном объёме. Материалы переданы в мировой суд.

В Петушинском районе осудят москвича, который незаконно торговал спиртным на территории садоводческого товарищества. Прокурор утвердил обвинительное заключение.Обвиняемый наладил бизнес в помещении магазина, расположенного в СНТ «Заречье». В торговой точке отпускали 40%-ый алкоголь. В прокуратуре подчёркивают, что ранее фигуранта штрафовали за подобный проступок. На вторрой раз завели уголовное дело.Мужчина признал вину в полном объёме. Материалы переданы в мировой суд.