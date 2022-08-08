Легковая машина съехала в кювет и загорелась на трассе у деревни Асерхово в Собинском районе. Пламя тушили 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Всего в ликвидации

Легковая машина съехала в кювет и загорелась на трассе у деревни Асерхово в Собинском районе. Пламя тушили 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 человек и пять машин. Площадь пожара составила 6 кв.м. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: пресс-службе МЧС по