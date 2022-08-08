Не пропустите в дневной программе Вести-Владимир:
Драка с полицией
В качестве аргументов -...
Не пропустите в дневной программе "Вести-Владимир":
Драка с полицией
В качестве аргументов - кулаки и связи. Следком возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспекторов ГИБДД.
вВязывайся
Ввязывайся... в волонтерство! Вязники приняли первый межрегиональный форум добровольческих инициатив.
Спорт спасателей
И самые быстрые огнеборцы. Во Владимире прошли традиционные соревнования спасателей. Кто стал лучшим?