Не пропустите в вечернем выпуске Вести-Владимир:
Драка с полицейскими
Аргументы- силы и...
Не пропустите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":
Драка с полицейскими
Аргументы- силы и связи.Региональный следком возбудил дело по факту применения насилия в отношении инспекторов ГИБДД.
вВЯЗывайся
Ввязывайся... в волонтерство! Вязники приняли первый межрегиональный форум добровольческих инициатив.
День ухи
От кулинарии до "рыбно-декоративного" творчества. В Камешковском районе прошел ежегодный праздник ухи на Клязьме.