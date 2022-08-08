8 августа Станиславу Садальскому исполняется 71 год. Многие называют артиста закоренелым холостяком, но мало кто знает, что он был официально женат и имеет взрослую дочь.

8 августа Станиславу Садальскому исполняется 71 год. Многие называют артиста закоренелым холостяком, но мало кто знает, что он был официально женат и имеет взрослую дочь.Личная жизнь Станислава Садальского не раз становилась поводом для слухов. Пока актер был окружен вниманием женщин, в прессе то и дело обсуждали его возможные романы. Однако подтверждения многочисленные сплетни не находили. Садальский всегда скрывал от публики любовные дела, называя себя "принципиально одиноким" человеком. Многие даже не догадываются, что однажды артист женился и стал отцом. Увы, со взрослой дочерью Станислава Юрьевича уже ничего не связывает.Первым и единственным браком актер сочетался еще в ранней молодости. Избранница Садальского была уроженкой Финляндии, к тому же, на 15 лет старше его. Впрочем, это не стало для влюбленных преградой. Женщина решилась выйти замуж за артиста и даже подарила ему ребенка. В 1975 году у супругов родилась дочка, которой дали необычное имя – Пирио.Несмотря на появление наследницы, союз распался. Вскоре после расставания жена Станислава Юрьевича уехала на родину вместе с дочерью. Между тем Садальский остался в Москве. Пирио выросла вместе с матерью в Финляндии, никогда не знала русского языка и видела знаменитого отца всего два раза в жизни.С единственной дочерью Станислав Садальский повидался несколько лет назад, когда его бывшая возлюбленная ушла из жизни. Артист приехал на церемонию прощания и понял, что женщина любила его до последнего вздоха. Садальский признался, что в квартире покойной супруги висели его фотографии, и назвал себя вдовцом.О том, как живет 47-летняя наследница артиста, ничего не известно. Станислав Юрьевич не поддерживает связь со взрослой дочерью. Садальский предпочитает не рассказывать о семье, но изредка все же делится фрагментами личной жизни. Например, несколько лет назад актер . Наследниц ему подарили племянник и племянница – дети его погибшего брата Сергея. Судя по всему, именно они заменили знаменитости детей.