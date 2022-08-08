Владимирская область – территория волонтерства. Регион принял первый межрегиональный форум...

Владимирская область – территория волонтерства. Регион принял первый межрегиональный форум добровольческих инициатив под символическим названием "Ввязывайся"."Ввязывайся" в волонтерство. Реальные дела на благо области и страны. В Вязники приехали свыше 500 волонтеров. Представители 10 регионов. Приехала и большая делегация добровольцев из Донецкой и Луганской Народных республик. Участие в работе форума принял глава Владимирской области Александр Авдеев. Глава региона отметил: во Владимирской области в волонтерскую деятельность вовлечены свыше 10 тысяч человек. Ребята помогают пожилым людям, оказывают помощь в поиске пропавших людей, проводят экологические и патриотические акции. Личным примером владимирские волонтеры доказали- "Своих не бросаем!". Пришли на помощь переселенцам-жителям Донбасса.Ребятам важно сказать спасибо, потому что они заслуживают этого. И то, что здесь во Владимирской области проходит сейчас форум "Ввязывайся"- это такой пример. Последовать ему всем остальным, объединить волонтерские движения, посмотреть как им можно помочь, послушать их идеи, у них есть запросы, на которые мы могли бы отреагировать.Форум прошел в формате секций. В программе: лекции, семинары, интерактивные тренинги, мастер-классы. В числе почетных гостей форума: руководители органов местного самоуправления, депутаты Государственной думы, сенаторы, представители Минобороны, деятели искусства. Актриса Олеся Судзиловская признается: очень важно оставлять в своем сердце место для кого-то еще. Сострадая, помогая, меняя мир к лучшему.Олеся Судзиловская, актриса театра и кино:– Это потребность. Есть фонды, которым я помогаю. Есть мой собственный фонд. Есть отдельно спасенные жизни. Это потребность. Я надеюсь, что я и сыновей таких выращу.Глава региона провел с добровольцами "разговор на равных". Волонтеры подняли самые важные темы: от профориентации и работы с вынужденными переселенцами до стратегии молодежной политики. Форум обязательно станет традиционным. Владимирская область "ввязалась" в тему волонтерства. И объединила тех, кому не все равно.Мария Платанюк."Вести-Владимир"