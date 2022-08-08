Дознаватель разбирается в причинах возгорания.

Во Владимире на Годовой горе дотла сгорел жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.Сообщение о ЧП поступило в 03-50. На улице Годова гора полыхал дом №1. На место прибыли 6 единиц техники, а также 20 человек личного состава.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение постройки на всей площади. Сотрудники МЧС потушили пламя площадью 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель разбирается в причинах возгорания.