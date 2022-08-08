4 августа в администрации города Владимира прошли торги, по результатам которых было разыграно...

4 августа в администрации города Владимира прошли торги, по результатам которых было разыграно строительство новых 62 контейнерных площадок на муниципальных территориях в учреждениях образования, культуры и физической культуры, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Победителем торгов стало ООО «Строй мастер», которое проведет работы по строительству новых контейнерных площадок за чуть более 9 миллионов рублей.Фото пресс-службы администрации Владимира