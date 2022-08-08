Во Владимире на остановках общественного транспорта появились плакаты, придуманные владимирскими...

Во Владимире на остановках общественного транспорта появились плакаты, придуманные владимирскими студентами - участниками профилактической акции УМВД. Она называется "Не дай себя обмануть" и, как понятно из названия, направлена на борьбу с мошенничеством.Александр Писненко, член общественного совета при УМВД России по городу Владимиру:– УМВД России по Владимирской области получает печальную статистику дистанционного мошенничества в нашей области. Данная проблема волнует нас как общественников. И было решено запустить проект разработки социальной рекламы. Задачей которой было бы уберечь наших сограждан от действий таких мошенников.В тематическом конкурсе плакатов выиграли три студенческие работы: Софьи Вершининой "Купить себе проблемы", Алины Оревиной "Мышеловка" и Натальи Федотовой "3 минуты разговора". Наружная реклама сообщает об опасностях, которые подстерегают граждан в интернете и "на том конце провода". Для размещения плакатов в горадминистрации выбирали самые многолюдные места областного центра, чтобы предупредить и вооружить как можно больше владимирцев.Софья Вершинина, студентка ВлГУ им. Столетовых:– К нам весной пришел сотрудник полиции и предложил поучаствовать в конкурсе плакатов на тему "Мошенничество в интернете и по телефону". Я решила принять участие, потому что сталкивалась с этой проблемой. К счастью, все закончилось благополучно для меня и моих родственников. Тем не менее, захотелось привлечь внимание людей к этой проблеме, чтобы никто не попался.Алина Оревина, студентка ВлГУ им. Столетовых:– Меня заинтересовала тема конкурса, поскольку важно информировать общество о том, какую опасность представляют собой телефонные мошенники.