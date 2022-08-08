Частный дом сгорел в центре Владимира на улице Годовая гора ночью 8 августа. Площадь пожара составила 150 кв.м, сообщили в региональном МЧС. Вызов в пожарную охрану был совершен поздно, когда

Частный дом сгорел в центре Владимира на улице Годовая гора ночью 8 августа. Площадь пожара составила 150 кв.м, сообщили в региональном МЧС. Вызов в пожарную охрану был совершен поздно, когда спасатели прибыли на вызов, на дом горел по всей площади. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 20