Свежие продукты на дом. Во Владимире стала доступна экспресс-доставка из Пятерочки. Как сделать...

Свежие продукты на дом. Во Владимире стала доступна экспресс-доставка из "Пятерочки". Как сделать первый заказ - расскажем в нашем репортаже.Снежана Драницына решила приготовить праздничный ужин, а под рукой необходимых продуктов не оказалось. Чтобы не тратить время на поход в магазин и не нести домой тяжелые сумки, Снежана воспользовалась экспресс-доставкой из "Пятерочки".– В магазин поступил заказ, 10 позиций.Сборщик выбирает товар по списку в приложении. В первую очередь, проверяет срок годности и сохранность упаковки продукта. При заказе в приложении цены аналогичны тем, что и в магазинах сети. На определенные позиции также действуют скидки, баллы за покупки зачисляются на карту программы лояльности. Когда заказ готов, сборщик упаковывает его и передает курьеру.Евгений Матюхин, директор кластера «Владимир» макрорегиона «Волга-Север» торговой сети Пятерочка»:– Услуга доставки продуктов - это быстрый и удобный способ совершения покупки, который оценили уже миллионы жителей по всей стране. Теперь данный сервис доступен и в городе Владимир. Воспользоваться сервисом просто, достаточно просто установить приложение "Пятерочка доставка".Курьеры доставляют покупки прямо до двери, время доставки — не более 45 минут. Оплата производится сразу в приложении - это удобно и безопасно, никаких дополнительных взаиморасчетов с курьерами осуществлять не нужно.Снежана Драницына:– Закончились продукты, решила воспользоваться экспресс-доставкой. Очень быстро, удобно.Заказать экспресс-доставку можно и для своих близких. Для этого необходимо скачать мобильное приложение "Пятерочка доставка", указать адрес, выбрать необходимые продукты и оформить заказ. Сервис работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.Юлия Шувалова, Илья Хлудов.Вести "Владимир"