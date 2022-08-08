Одной из приоритетных задач государства остается развитие спорта. Во Владимире на торжествах,...

Одной из приоритетных задач государства остается развитие спорта. Во Владимире на торжествах, посвященных Дню физкультурника, глава региона Александр Авдеев встретился со спортивной общественностью.Представители Госдумы, Совета Федерации, областного парламента, а также тренеры и спортсмены обсудили создание новых спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и сельских территориях. Напомним, в области успешно работают почти 50 спортшкол, а более двухсот спортсменов входят в состав сборных нашей страны. Только в этом году они завоевали более 220 наград на различных турнирах. Александр Авдеев отметил важность диалога между спортсменами и представителями власти.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– По всем направлениям мы стараемся дать какую-то часть внимания и поддержать и по инфраструктуре и по организационным моментам, надеюсь те объекты которые ранее не работали в силу проблем у инвесторов, надеюсь мы также в ближайшее время запустим.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:– За 23 года, с 90-го по 13-й год построено 5 ФОКов во Владимирской области, а уже за 8 с половиной лет последующие - 21.