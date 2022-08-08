Как сообщает Гидрометцентр, в регионе ожидаются грозы и порывистый ветер.

Во Владимирской области на 8 августа ввели «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр, в регионе ожидаются грозы и порывистый ветер.Синоптики прогнозируют ливни. Скорость северного ветра будет достигать 15 метров в секунду. Воздух за окном прогреется максимум до +23 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.«Желтый» – второй уровень, при котором погодные условия могут быть потенциально опасными. Жителям рекомендуется не покидать жильё без необходимости.