Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигурантом в этом деле стал неоднократно судимый житель...

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигурантом в этом деле стал неоднократно судимый житель Рязанской области.В январе текущего года мужчина, находясь в селе Илькино Меленковского района, решил переночевать в одном из домов.Злоумышленник разбил стекло в фрамуге над входной дверью и проник в жилище. Здесь он нашел продукты и спиртное, включил электрообогреватель и остался ночевать.В доме мужчина провел еще несколько дней и, возможно, не спешил бы уходить, если бы соседи не заметили, что в помещении находится кто-то чужой, и не сообщили об этом хозяину дома.Узнав о посторонних, собственник дома вызвал полицию. Правоохранители обнаружили незваного гостя спящим.Фото https://www.pxfuel.com/