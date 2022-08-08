С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153260 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 августа выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском и Александровском, по 2 - в Юрьев-Польском, Петушинском, Камешковском, Суздальском и Меленковском, по 1 - в Собинском, Киржачском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153260 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41669 заболевших во Владимире, 18076 - в Ковровском районе и 16877 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.