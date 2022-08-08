При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В торгово-развлекательном центре «Ковров-молл» открылся центр здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской областиВсе желающие могут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию медиков. Приём ведут врач-терапевт и медсестра. Пилотный проект организован департаментом здравоохранения.Медпункт работает по будням с 10 до 16 часов. Специалисты проверяют уровень сахара и холестерина в крови, делают ЭКГ, меряют давление, антропометрические данные, а также проводят анкетирование для выявления хронических заболеваний. Обратившиеся могут получить направление на флюорографию, маммографию и консультацию гинеколога.При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.