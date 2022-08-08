Ввязывайся. Под таким названием во Владимирской области прошел межрегиональный форум...

"Ввязывайся". Под таким названием во Владимирской области прошел межрегиональный форум добровольческих инициатив. Его площадкой стали Вязники.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Ребятам важно сказать спасибо, потому что они заслуживают этого. И то, что здесь во Владимирской области проходит сейчас форум "Ввязывайся"- это такой пример. Последовать ему всем остальным, объединить волонтерские движения, посмотреть как им можно помочь, послушать их идеи, у них есть запросы, на которые мы могли бы отреагировать.