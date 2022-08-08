Ввязывайся. Под таким названием во Владимирской области прошел межрегиональный форум...
"Ввязывайся". Под таким названием во Владимирской области прошел межрегиональный форум добровольческих инициатив. Его площадкой стали Вязники.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
– Ребятам важно сказать спасибо, потому что они заслуживают этого. И то, что здесь во Владимирской области проходит сейчас форум "Ввязывайся"- это такой пример. Последовать ему всем остальным, объединить волонтерские движения, посмотреть как им можно помочь, послушать их идеи, у них есть запросы, на которые мы могли бы отреагировать.