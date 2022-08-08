Во Владимирской области выявили 60 случаев заражения коронавирусом за сутки на 8 августа. Днем ранее было 64. В больницу госпитализировали 2 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 60 случаев заражения коронавирусом за сутки на 8 августа. Днем ранее было 64. В больницу госпитализировали 2 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 3 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 260. В лидерах по заражениям Владимир с 18 заболевшими за сутки. На