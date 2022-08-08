Сразу шесть трагедий на воде произошли в первые выходные августа во Владимирской области. Так в...

Сразу шесть трагедий на воде произошли в первые выходные августа во Владимирской области. Так в пятницу в Коврове на затоне "Гидромуть", запрещенном для купания, утонул 35-летний мужчина.В этот же день в Александровском районе в городке Сергиев-Посад-15 в местном карьере, тоже неофициальном месте купания, утонул мужчина 71 года рождения. Еще одна трагедия произошла в Муроме на реке Оке. Погибший – 10-летний мальчик. Региональное Управление Следственного комитета проводит проверку по факту трагедии. В субботу в Кольчугине 34-летний мужчина нырнул в Пекшу на необорудованном участке реки и не вынырнул. А накануне сразу двое погибли на озере Старка в Коврове. Днем спасатели вытащили из воды мужчину 1963-го года рождения, к сожалению, спасти его не удалось. А чуть позже из воды извлекли тело еще одного утонувшего - его личность устанавливается. Напомним, с начала купального сезона в регионе произошли уже 34 трагедии на воде, шесть из них с участием детей.