На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
17 - во Владимире;
9 - в Ковровском районе;
8 - в Гусь-Хрустальном районе;
7 - в Муромском районе;
4 - в Петушинском,
3 - в Александровском, в Юрьев-Польском районах;
2 - в Кольчугинском и в Киржачском районах, а также в городе Радужном;
1 - в Судогодском, Собинском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском и в Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153200 случаев заболевания