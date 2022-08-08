На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:17 - во Владимире;9 - в Ковровском районе;8 - в Гусь-Хрустальном районе;7 - в Муромском районе;4 - в Петушинском,3 - в Александровском, в Юрьев-Польском районах;2 - в Кольчугинском и в Киржачском районах, а также в городе Радужном;1 - в Судогодском, Собинском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском и в Суздальском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153200 случаев заболевания