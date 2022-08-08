Маленькие и беззащитные детеныши, но настоящие львы по гороскопу. Владимирский герпетолог Александр...

Маленькие и беззащитные детеныши, но настоящие львы по гороскопу. Владимирский герпетолог Александр Безруков знакомит с новым пополнением Экзотариума.И приглашает взять мимиметры. Вот они новорожденные активные реснитчатые гекконы-бананоеды и всеми любимый - улыбчивый пятнистый леопардовый эублефар.И это не все. В "детском саду" еще одно пополнение в семье сурикатов. Александр в июле фотографировал забавных родителей в ожидании потомства. И вот какой родился милый малыш. Родители пока стараются прятать детеныша от людских глаз.