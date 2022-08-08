В ходе осенней сессии Госдума обсудит возможность упрощения получения гражданства России соотечественниками из стран Балтии. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В ходе осенней сессии Госдума обсудит возможность упрощения получения гражданства России соотечественниками из стран Балтии. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.С инициативой упростить получение гражданства РФ "негражданами" прибалтийских республик к спикеру в эфире "Дума ТВ" обратился главный редактор Baltnews Андрей Стариков.Володин отметил важность поднятой темы. Депутаты рассмотрят вопрос в ходе осенней сессии, сообщил председатель ГД."Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", – сказал он.В 2020 году Госдума упростила получение российского гражданства для граждан Украины и Молдавии. Они могут обратиться с соответствующим заявлением без соблюдения установленного законом срока проживания в РФ, достаточно наличия действительного вида на жительство.