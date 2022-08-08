Самыми популярными именами стали Артём, Александр, Михаил, София и Виктория.

За полгода во Владимирской области родился 4281 ребёнок. На свет появился 2241 мальчик и 2040 девочек. Об этом рассказали в администрации Владимирской области.С начала года зарегистрировано 46 двойняшек (26 - во Владимире). Самыми популярными именами стали Артём, Александр, Михаил, София и Виктория. Среди необычных имён для новорождённых: Аполлон, Марсель, Светозар, Добромира, Милоника и Серебрина.Средний возраст мам: 25-34. В категории от 40 до 49 лет зафиксировано почти 200 матерей. Среди несовершеннолетних — 44.