Муромским городским судом установлено, что гражданин на почве личных неприязненных отношений,...

Муромским городским судом установлено, что гражданин на почве личных неприязненных отношений, задушил свою знакомую, используя матерчатый ремень от спортивной сумки.Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от закрытой травмы шеи, сопровождавшейся механической асфиксией. Впоследствии, вернувшись на место происшествия, убийца похитил золотую цепочку своей жертвы.Он признан виновным, и судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/