Прокуратурой города по обращению местной жительницы проведена проверка в сфере трудового...

Прокуратурой города по обращению местной жительницы проведена проверка в сфере трудового законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Установлено, что обратившаяся работала во Владимире в одном из учреждений здравоохранения в должности воспитателя детского инфекционного отделения.Руководителем организации в начале 2022 года издан приказ о сокращении штата работников, в том числе должности воспитателя.При этом, при расторжении трудового договора с указанной работницей допущены нарушения трудового законодательства - ей не были предложены все вакантные должности в учреждении.По результатам проверки прокурором города в интересах заявительницы направлено в Октябрьский районный суд соответствующее исковое заявление.Благодаря вмешательству прокуратуры увольнение признано незаконным, женщина восстановлена в прежней должности, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 80 тыс рублей, а также компенсация морального вреда.Фото https://www.pxfuel.com/