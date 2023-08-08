18 школьников из Докучаевска прибыли в оздоровительный лагерь Владимирской области Школьники из...

18 школьников из Докучаевска прибыли в оздоровительный лагерь Владимирской областиШкольники из Докучаевска прибыли во Владимирскую область, чтобы отдохнуть в оздоровительном лагере имени Александра Матросова в Киржачском районе. Какая программа запланирована для них на эти две недели? И как их встретили? Расскажет Анастасия Сахарова.- Ребят, всем привет. -Здравствуйте!Дорога из подшефного Докучаевска заняла у ребят больше суток. Для них путешествие на такое расстояние - впервые.Катя Беловол, ученица школы №6 г.Докучаевска:- Когда мы приехали в этот лагерь, мы были очень радостные, что доехали, приехали. Автобус был отличный.Даша Полунина, ученица школы №6 г.Докучаевска:- На улице было 30 с чем-то градусов, а в автобусе все время работали кондиционеры, и было классно.18 школьников из Докучаевска проведут в Киржачском лагере имени Александра Матросова две недели. Их педагог, Виктория Хоценко, говорит: ребята переживали, как их примут.Виктория Хоценко, заместитель директора по учебной работе школы №6 администрации г.Докучаевска:- Когда ребятки нас встречали, нам все кричали "Привет!". Это было настолько неожиданно, настолько приятно. Детишки быстро понаходили общий язык.Замечательная природа, воздух. Спалось сегодня просто отлично!Эта поездка стала возможной благодаря договору между администрацией Киржачского района и Докучаевска. А всего из подшефного города к нам приедут 200 школьников. Ребят примут так же лагеря "Олимп", "Искатель" и "Лесной городок".Сергей Будкин, глава администрации Киржачского района:- Вы увезете отсюда не только хорошее настроение, но и теплоту наших сердец. Всех поздравляю с открытием третьей смены.Евгений Фёдоров, почётный гражданин города Киржача и Киржачского района:- Наших замечательных гостей, детей из подшефного города Докучаевска ждёт очень обширная культурная программа по музеям Киржача, по нашим арт-пространствам. Их ждет просто прекрасный отдых!Педагоги из ДНР уже проходили курсы повышения квалификации во Владимире. А вот для ребят это первое знакомство с нашим регионом.За эти две недели ребята из Докучаевска успеют не только найти новых друзей, подышать свежим сосновым воздухом. Во Владимир, в Суздаль, в Киржач. И даже в столицу. Ребята, что вы больше всего ждёте от этой поездки?- Я хочу посетить Красную площадь.- Я хочу найти новых друзей.- Я хочу посетить все музеи Владимирской области!Впереди - теплые августовские дни. И знакомства, которые, возможно, перерастут в дружбу на всю жизнь.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".