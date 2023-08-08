Следком завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, где пострадал 3-летний малыш. Водитель, который совершил наезд, предстанет перед судом. Установлено, что в мае этого года

Следком завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, где пострадал 3-летний малыш. Водитель, который совершил наезд, предстанет перед судом. Установлено, что в мае этого года обвиняемый на автомобиле сдавал назад во дворе жилого дома. Водитель не убедился, что сзади машины не было людей. В итоге под колесами оказался 3-летний мальчик. Ребенок получил серьезные травмы, которые