Акция Собери ребёнка в школу поможет многодетным и малообеспеченным семьям Владимирской области...

Акция "Собери ребёнка в школу" поможет многодетным и малообеспеченным семьям Владимирской области подготовиться к 1 сентября.Подготовиться к новому учебному году многодетным и малообеспеченным семьям региона поможет акция "Единой России" "Собери ребёнка в школу". В нашем регионе её ежегодно поддерживает депутат Госдумы Алексей Говырин и фонд "ПРОДобро". Слово-Марии Платанюк.Тёплая и по-настоящему семейная встреча. Каникулы не закончились, но подготовка к новому учебному году- в разгаре. Депутат ГосДумы Алексей Говырин вручает школьные рюкзаки многодетным семьям Владимира. Адресная помощь в рамках акции "Собери ребёнка в школу"- уже традиция.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Партия "Единая Россия" помогает таким семьям. В этом году также к числу тех, о ком мы заботимся добавились семьи участников специальной военной операции. Это наша реальная поддержка.Я каждый раз выезжаю в части, встречаюсь с мобилизованными, когда только началась частичная мобилизация, говорил о том, что они могут быть спокойны за свои семьи.Гостей встречали в уютных залах штаба общественной поддержки "Единой России". Папа братьев Калачёвых с осени прошлого года- на передовой. Анастасия Калачева не только успевает воспитывать троих мальчишек, но и руководит областным комитетом семей воинов Отечества.Анастасия Калачёва, председатель регионального Комитета семей воинов Отечества, супруга мобилизованного:- Существенная помощь. Собрать ребёнка в школу действительно не так просто. Дети рады, подарки всегда приятно получать, а родителям , конечно, поддержка. Благодарность Алексею Борисовичу за подарки, дети радостные, счастливые.Юля Голенкова, разбирает школьный рюкзак, открывает пенал, 2 отдела.- Новенький рюкзак разбирает и Юля Голенкова. Уроженка Мариуполя первый класс окончила во Владимире. Сейчас вместе с братом пойдёт во второй. Город, взятый в заложники украинскими националистами- то, что хочется стереть из памяти детей, говорит многодетная мама Евгения Голенкова.Евгения Голенкова, многодетная мама, вынужденный переселенец из Мариуполя:- Сидя в подвале-это не гарантия безопасности. Дом может засыпать. Просыпались в 4 утра, под выстрелы. Проснулись, и хорошо, что живы.Во Владимире семья открыла новую главу жизни. Регион и депутата ГосДумы Алексея Говырина благодарят за поддержку.Евгения Голенкова, многодетная мама, вынужденный переселенец из Мариуполя:- Накладно собрать троих детей в школу. Да и нервов много надо. И нервов, и денег, и времени. Все необходимое есть уже.Двери Штаба общественной поддержки "Единой России" открыты для всех. Спектр помощи, в том числе близким участникам СВО самый широкий.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- Достаточно широкая работа, она и сегодня ведётся, это психологическая помощь, об этом тоже не нужно забывать. Многие, кто обращается часто бывает нуждается именно в психологической помощи. Это помощь, связанная с хозяйственными вопросами, с бытовыми. У нас огромное количество волонтёров, которые работают во всех районах Владимирской области.Во Владимире депутат Алексей Говырин провел и личный приём. Каждый сигнал парламентарий взял на контроль. За любым обращением-судьбы.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".