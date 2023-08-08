Антон Пахомов, руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря рассказал о программе...

Антон Пахомов, руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря рассказал о программе Международного фестиваля духовной музыки "Голоса Суздаля"Как звучит город с тысячелетней историей? Уже 9 августа во Владимирской области стартует Международный фестиваль духовной музыки "Голоса Суздаля". Он соберет церковные хоры славянского мира. Какой будет программа фестиваля? В чем его значение? Об этом "Вестям" рассказал Антон Пахомов, регент мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.С ним беседовала Мария Платанюк.